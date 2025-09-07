プロ野球のセ・リーグは7日、阪神が2年ぶり7度目のリーグ優勝を飾った。投打に充実した戦力で5月17日以降は一度も首位を譲らず。2リーグ制では史上最速となる9月7日に頂点に立った。2位・巨人とのゲーム差は「17」。就任1年目の藤川球児監督（45）が歴史的独走で2025年シーズンを制した。この結果、リーグ連覇を狙った巨人、下克上で日本一に輝いたDeNA含む5球団のペナント争いの終戦が決まった。優勝を逃したセ・リーグ指揮官