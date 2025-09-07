◇セ・リーグ阪神２―０広島（2025年9月7日甲子園）阪神が2年ぶり7度目のリーグ優勝を飾った。投打に充実した戦力で5月17日以降は一度も首位を譲らず。2リーグ制では史上最速となる9月7日に、独走状態で頂点まで駆け抜けた。23年に18年ぶりのリーグ制覇を果たした岡田彰布前監督が、2位に終わった昨季限りで退任。大きな重圧の中で就任した藤川球児監督が、1年目から見事な手腕を発揮。両手の指を「1」と突き立て、5回、