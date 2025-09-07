高市早苗氏、小泉進次郎氏、小林鷹之氏石破茂首相の辞任意向表明を受け、「ポスト石破」候補は自民党総裁選出馬の準備を加速させる。高市早苗前経済安全保障担当相や小泉進次郎農相、小林鷹之元経済安保相、林芳正官房長官を軸とした争いになる見通しだ。少数与党の現状を打破するため、多数派形成に向けた野党との連携が主要論点になる。首相は8日の臨時役員会で辞意を正式に伝達する予定。これを受け、総裁選挙管理委員会が9