新日本プロレス７日の千葉・東金アリーナ大会で棚橋弘至（４８）が永田裕志（５７）との最後のシングルマッチを制した。棚橋と永田は２０００年代の新日本プロレスのエースの座を争い、数々の激闘を繰り広げてきた。２人がＩＷＧＰヘビー級王座戦で初激突したのは、０７年４月の大阪大会。この時は永田が王者・棚橋からベルトの奪取に成功。しかし、同年１０月の両国大会では棚橋が王座に再び返り咲いている。来年１月４日東京