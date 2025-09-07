タレントの有吉弘行が７日、ＪＦＮ系ラジオ「ＳＵＮＤＡＹＮＩＧＨＴＤＲＥＡＭＥＲ」に出演。お笑いコンビ「アインシュタイン」の稲田直樹のインスタグラムのアカウントに不正にアクセスした男が逮捕されたニュースに言及した。報道によると、逮捕された住居・職業不詳の３２歳の男は、去年７月から１０月にかけて１７回にわたり、稲田とプロスポーツ選手の２人のインスタのアカウントに、不正にアクセスした疑いがもたれ