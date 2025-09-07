3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。9月1日（月）の放送では、9月に入ったということで、近況などについて語り合いました。（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗大森： 8月が終わりまして！ さすがに学生のみんなは夏休みが終わったのかし