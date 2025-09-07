演歌歌手の辰巳ゆうとが７日、Ｊリーグ・ルヴァン杯の柏対横浜ＦＭ戦が行われた千葉・柏市の三協フロンティア柏スタジアムでスペシャルライブを行った。柏のＦＷ・垣田裕暉選手の応援歌の原曲が、辰巳の楽曲「迷宮のマリア」（２４年５月発売）だったことでライブが実現。「（自分の楽曲が応援歌になったと）初めて知った時はすごくうれしかった。僕自身も野球をやったりしてスポーツが大好きなので、自分の曲がスポーツの応援