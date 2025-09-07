◆ＹＢＣルヴァン杯▽準々決勝第２戦神戸１―０（２戦合計１―２）横浜ＦＣ（７日・ノエスタ）Ｊ１神戸が２戦合計で横浜ＦＣに敗れ、準々決勝で敗退することとなった。試合は１―０で勝利した。試合開始から激しい球際の攻防が続いた。３日の第１戦で０―２で敗れた神戸は、２点ビハインドをひっくり返そうと攻勢を強めていくが、前半２６分。ＤＦマテウストゥーレルのスライディングに相手が倒れる形になると、レッドカード