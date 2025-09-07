女優の本田望結が７日までにインスタグラムを更新。夏の思い出ショットを披露した。本田は「さらばだ！夏！」と投稿し、黒のパンツとシャツ姿をアップ。様々な浮き輪が売られた店の前や、路地で撮影されたショットなどを披露した。この投稿にファンは「世界一かわいすぎる」「めちゃかわいいね」「スタイル抜群」「いつも素敵すぎる」「可愛さ爆発してるなぁ」「大好き」「なんか雰囲気が大人っぽくなったなぁ」「美女」など