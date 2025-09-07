菊花賞トライアルの第７９回セントライト記念・Ｇ２（３着までに菊花賞の優先出走権）は９月１５日、中山競馬場の芝２２００メートルで行われる。Ｇ１馬のミュージアムマイル（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）が皐月賞を制した中山で秋初戦に挑む。栗東で行われた１週前追い切りは、戸崎圭太騎手が騎乗。初コンビのパートナーに好感触をつかんだ。秋の大一番へ弾みをつけるため、唯一のＧ１馬が貫禄を見せる。