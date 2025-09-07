◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―６巨人（７日・バンテリンドーム）巨人の吉川尚輝内野手が適時打２本を放ち、３打点をマーク。打順は８番ながら勝負強さを発揮し、勝利に貢献した。５回に２―１と勝ち越し、なおも２死満塁の好機。松葉が投じた初球のカーブを引っ張ると、打球は右翼線方向へ。ポール際まで転がる間に走者２人が生還し「追加点になってよかったです」と喜んだ。５―２となった７回２死三塁の第４打席。清水