野菜がシナシナになる前に「浅漬け」を作ってみよう きゅうりやなすなどの夏野菜、冷蔵庫に保存しているときに気がついたらシナシナになっていたという経験はありませんか？ 今日はシナシナになる前に野菜を救済するための「浅漬け」レシピをご紹介します。 定番の味。きゅうりの浅漬け箸休めにぴったり。なすの浅漬けまるごとおいしい。トマトの浅漬け白だしで簡単。ズッキーニの浅漬けねばねば美味。オクラの浅漬け野菜1つで簡