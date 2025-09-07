◆ルヴァン杯▽準々決勝第２戦柏１―０横浜ＦＭ【２戦合計５―１】（７日・三協Ｆ柏）柏はホームで横浜ＦＭと対戦し、１―０で勝利した。２戦合計で５―１となり、準優勝した２０２０年以来５年ぶりの４強進出となった。第１戦を４―１で勝利した柏。リカルド・ロドリゲス監督が「第１戦と同じように、この第２戦を私は捉えています。この９０分間でも試合に勝ち、なるべく早い時間帯に点を決めて勝ち上がることを確定させ