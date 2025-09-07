◇セ・リーグ阪神―広島（2025年9月7日甲子園）勝てば優勝の7日広島戦、阪神・岩崎は9回、藤川監督が現役時代に使用していた登場曲LINDBERGの「every little thing every precious thing」で登場した。前日から虎党の間で予想されていた演出。岩崎はファンの予想通り、指揮官ゆかりの一曲で登場した。曲が流れると、スタンドのファンは大合唱。Xでは「岩崎は粋な男だなあ」「今年は監督のリンドバーグで入場とか岩崎最