◇バレーボール世界選手権日本2−3ブラジル（2025年9月7日タイ・バンコク）バレーボール女子の世界選手権が7日、タイ・バンコクで行われ、3位決定戦で世界ランク5位の日本は同2位のブラジルと対戦。0−2の崖っ縁から追いついたものの、最後は競り負け、15年ぶりのメダル獲得はならなかった。チーム最多34得点を挙げた佐藤淑乃（23＝NEC川崎）は悔し涙を流した。準決勝トルコ戦後に大粒の涙を流した佐藤。この日もメダル