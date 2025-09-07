西武戦に先発したロッテ・小島＝ベルーナドームロッテの小島が9安打を浴びながら8回2失点と粘り、8勝目を挙げた。一回に藤岡の適時打で先制し、三回は佐藤の2ラン、四回は高部の犠飛で加点。チームは連敗を3で止めた。西武はプロ初登板の篠原が五回途中4失点で黒星。