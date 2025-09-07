任天堂は新型ゲーム機本体「Nintendo Switch 2」の「招待販売」を、2025年9月中旬ごろから実施する予定です。対象は「第5回抽選販売」で当選しなかった人で、ニンテンドーアカウントなどの利用状況に応じて優先度が決まります。配送は11月以降です。6年以上のオンライン加入者優先以下の条件を満たした人が、招待販売の対象となります。・第5回抽選販売に応募条件を満たした上で応募している人・過去のNintendo Switch 2 抽選販売