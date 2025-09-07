Jリーグは９月７日、ルヴァンカップ準々決勝・第２戦の４試合を各地で開催。三協フロンテア柏スタジアムでは柏レイソルと横浜F・マリノスが対戦した。第１戦は柏が４−１で勝利。３点ビハインドの横浜FMは37分、植中朝日がネットを揺らし先制したかに思われたが、直前のプレーでオフサイドが認められて得点は無効に。一方の柏は持ち前のパスワークを駆使して攻撃を繰り出すも、思うようにフィニッシュに持ち込めない。前半の