【その他の画像・動画等を元記事で観る】 JO1の金城碧海が、韓国の有望なデザイナーが最新コレクションを発表する大規模ファッションイベント『SEOUL FASHION WEEK』の最終日の9月7日、メイン会場である東大門デザインプラザ（DDP）で行われたARTS DE BASE×PEGLEGのショーに登場し、初のランウェイデビューを飾った。 ■ブルーカーペットにJO1から金城碧海と河野純喜がサプライズ登場！ 今年で2