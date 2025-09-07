2025年9月12日（金）、東京都にある『ニュウマン高輪 North 1F』に新規オープンする『明治屋高輪ストアー』内に、『北海道どさんこプラザ』がショップインショップとしてオープンします。 画像：株式会社 北海道百科 『北のハイグレード食品』など、食材や製法に対する生産者のこだわりの商品や、北海道内各地の人気のお菓子や老舗銘菓、選りすぐりの道産素材から作られる農産・水産加工品などが並ぶ『