◇ルヴァン杯準々決勝第2戦横浜M0―1柏（2戦合計1―5）（2025年9月7日三協フロンテア柏スタジアム）横浜F・マリノスは3大会連続の4強入りとはならなかった。アウェーで柏に0―1で敗れ、2戦合計1―5で準々決勝敗退となった。序盤からFWクルークスが積極的に右クロスを上げるもかみ合わない。前半37分にはFW植中がネットを揺らすが、VAR判定でゴールが取り消され0―0で折り返した。後半4分にはFW井上がパスを送り、