◇セ・リーグ阪神―広島（2025年9月7日甲子園）阪神・石井大智投手が8回に登板し、自身の持つ連続試合無失点のプロ野球記録を48試合に伸ばした。また、47イニング連続無失点となり球団では小山正明と並んで2位、藤川球児が持つ球団記録の47回2/3にあと2/3まで迫った。先頭の代打・野間に左前打されたものの、続く中村奨を三ゴロ併殺。ファビアンに右前打を許し、最後は羽月を遊ゴロに打ち取った。