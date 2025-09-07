ボートレース江戸川の「ヴィーナスシリーズ・Yes！銀座高須クリニック杯」5日目が7日に行われ、優勝戦メンバーが決まった。中田夕貴（32＝埼玉）は準優勝戦11Rで大外から果敢に握って3着。逃げた浜田亜理沙と差した長嶋万記には及ばずも、自身2度目の優勝を飾った前節8月24日のとこなめヴィーナスシリーズ第11戦から2場所連続Vへの挑戦権をつかみ取った。「直線で伸びる感じはないけど、ターン系統がいいです。出足、乗り心