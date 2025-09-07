「第32回WBSCU18ワールドカップ」（5日開幕、沖縄）で連覇を狙う高校日本代表は7日、1次ラウンドの3戦目でキューバを3―0で下した。先発した最速145キロ左腕・下重賢慎（3年＝健大高崎）は4回2安打無失点の好投を見せた。ネット裏では西武・武内、カブス・今永らが師事するトレーナーの北川雄介氏（38）が観戦。前日の韓国戦では3回無失点だった最速158キロ右腕・石垣元気（3年＝健大高崎）に続き、「教え子」が活躍した。