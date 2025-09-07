Image: Shutterstock.com 予防接種で何が嫌って、…注射ですよね。別にそんなに痛くないよ？ 痛くないけど…、やっぱり痛いもん。ブスってさ。グサってさ。では、針を使わない予防接種があるって言われたら、どうですか？ 次世代ワクチン接種の形として、デンタルフロスに注目です。マウスでの実験は成功研究チームが開発したのは、針を必要としないワクチン接種。注射の代わりとなるのは、