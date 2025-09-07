【エルサレム＝福島利之】パレスチナ自治区ガザでのイスラム主義組織ハマスとの戦闘を巡り、イスラエル各地で６日夜、ガザ市の制圧作戦に反対し、停戦と人質の解放を求める大規模なデモが行われた。エルサレムの首相公邸周辺には、２０２３年１０月にガザで戦闘が始まって以来、最大規模の数万人が集結した。参加者の多くは人質解放のための停戦を主張したが、ガザでの死者の増加を受け、「ジェノサイド（集団殺害）をやめよ」