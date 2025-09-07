阪神の２年ぶりのリーグ優勝がかかった７日、東京・新橋にある元猛虎戦士・川尻哲郎氏が営むスポーツバー「ＴＩＧＥＲＳＴＡＤＩＵＭ」には１００人以上の虎党が集結し、待望の瞬間を待ちわびている。試合開始前から虎党のボルテージは最高潮で、およそ２５坪程のお店は熱気で蒸し返した。「頼むでぇー！！」と大きな声援をテレビに叫び、１球ごとに歓声が発生。攻撃時には途切れることなく選手の応援歌を熱唱し大盛り上がり