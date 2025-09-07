嵐の松本潤（42）主演のTBS系ドラマ、日曜劇場「19番目のカルテ」最終回となる7日の放送が、通常より55分遅れの午後9時55分となることが、番組内やTVerの番組表で告知された。バレーボール世界選手権の女子3位決定戦、日本ーブラジル戦の中継延長によるもの。午後7時からの前番組「バナナマンのせっかくグルメ」も55分遅れの午後7時55分スタートとなった。同ドラマでは、内科医の鹿山慶太役で出演している俳優清水尋也容疑者（26）