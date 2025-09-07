演歌歌手辰巳ゆうと（27）が7日、千葉・三協フロンティア柏スタジアムで開催されたYBCルヴァン杯第2戦「柏レイソル対横浜F・マリノス」で、スペシャルライブを実施した。24年にリリースし、第66回日本レコード大賞編曲賞を受賞した「迷宮のマリア」が、柏レイソルFW垣田裕暉（28）の応援歌の原曲となっていることがきっかけとなり実現した。試合開始前に柏レイソルのユニホームを着用してピッチに登場。サッカーファンたちが見守る