?完全復活?で食らいついたが…。バレーボール女子の世界選手権（７日、タイ・バンコク）、３位決定戦が行われ、世界ランキング５位の日本は同２位のブラジルに２―３で敗戦。２０１０年大会以来、１５年ぶりの表彰台を勝ち取ることはできなかった。６日の準決勝でトルコに敗戦後、佐藤淑乃（ＮＥＣ川崎）は大粒の涙を流して悔しさを吐露。この日の最終決戦も序盤は思うようなプレーができなかったが、第３セット以降に覚醒した。