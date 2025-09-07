巨人・岸田行倫捕手（２８）が７日の中日戦（バンテリン）で攻守にわたる活躍を見せた。「５番・捕手」でスタメン出場し、打っては２安打２打点。守備では６投手を巧みにリードした。５回に迎えた第２打席では一死一、二塁の場面でカウント１―２と追い込まれながらも、内角低めの変化球に反応して左翼へ適時打。「追い込まれながらも『何とか前に飛ばそう』っていきました。（難しいコースに）うまく反応しました」と振り返っ