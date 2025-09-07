お笑いタレントの明石家さんまが７日、大阪・関西万博ＥＸＰＯアリーナ「Ｍａｔｓｕｒｉ」で行われた「さんまＰＥＡＣＥＦＵＬＰＡＲＫ２０２５＠大阪・関西万博」に出演した。２０２３年にスタートした同公演は、インクルーシブな社会の実現と、平和へのメッセージを発信するプロジェクト。音楽中心の祭典として賛同するさまざまなアーティストが参加して開催されてきた。今年は大阪府・大阪市が開催する「大阪ウィーク〜