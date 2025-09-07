◇プロ野球セ・リーグ 阪神-広島(7日、甲子園球場)阪神・石井大智投手は連続無失点試合数を「48」と更新しました。この日勝てばリーグ優勝となる阪神。2点リードで迎えた8回のマウンドには、連投で石井大智投手があがります。すると先頭の代打・野間峻祥選手に初球のストレートをとらえられ、レフトへのヒットを浴びます。しかし続く中村奨成選手を併殺打に取ると、2アウト走者なし。ここで打席に迎えたファビアン選手にはヒットを