「ＤｅＮＡ３−２ヤクルト」（７日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手は６回２／３を４安打２失点、３四球、８８球で降板。勝敗はつかなかった。藤浪は１点リードの七回途中、２死から安打、四球で一、二塁とされたところで交代。「あまり調子が良くない中、何とか投球をまとめることができましたが、最後もう１人だけ粘りたかったです…せっかくクワ（桑原）さんがホームランを打ってくれたのに力及ばず悔しいです