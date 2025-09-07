◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３２回ＷＢＳＣＵ―１８野球ワールドカップ▽１次ラウンド日本３―０キューバ（７日・沖縄セルラー那覇）日本は、キューバに完封勝ちで開幕３連勝を飾った。２―０の５回２死一、三塁で、山梨学院の横山悠捕手（３年）が左前適時打を放った。ここまで２戦１安打と苦戦していたが、「木製（バット）に変わって少し消極的になってしまったというか、先に崩される場面が多かった。試合前