「ＤｅＮＡ３−２ヤクルト」（７日、横浜スタジアムＤｅＮＡが競り勝ち、４位中日とのゲーム差を３・５とした。移籍後３度目の先発となった藤浪が粘りの投球。右打者６人を起用したヤクルト打線に的を絞らせず６回２／３を４安打２失点３四球と先発の役割を果たした。勝利投手の権利を手にしていたが、降板直後に追いつかれ、勝敗はつかなかった。打線は１点を追う四回、佐野が右翼線を破る適時二塁打を放ち同点。六回に桑