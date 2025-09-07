◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―広島（７日・甲子園）勝てば優勝が決まる阪神は、５番手の石井大智投手が自身が持つ連続無失点の日本記録を４８試合に更新した。２点リードの８回のマウンドに上がった石井は、先頭の代打・野間に左前打を許したが、次打者を三ゴロ併殺に仕留めて２アウト。２番・ファビアンに右前打を打たれ、２死一塁と再び走者を背負ったが、３番・羽月を遊ゴロに打ち取り、４８試合連続無失点をマーク。自身