映画「カラダ探しＴＨＥＬＡＳＴＮＩＧＨＴ」の公開記念舞台あいさつが６日に行われ、安斉星来（２１）が美しいドレス姿で登壇した。主演の橋本環奈、共演の本田真凜らとゴージャスな衣装で美女競演。安斉はデコルテ全開のぴったりドレスで美肌を光らせ、スリットから細長い脚をのぞかせた。あいさつでは「実際、昨日の夜に（映画を）見に来ました。最後に出ていきまして、すごくありがたい言葉をいただきました。『腰