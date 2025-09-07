「阪神−広島」（７日、甲子園球場）阪神・熊谷が好守でチームを救った。近本の犠飛で２点にリードを広げた直後の七回、及川がマウンドへ。１死となり迎えた佐々木への２球目だった。左前への打球へ熊谷がダイビングキャッチ。転げながらの必死のプレーで及川を救った。優勝が迫った中でのビッグプレーに甲子園は大いに沸いた。熊谷は五回２死一、三塁で高寺の代打として登場。そのまま左翼守備に就いていた。