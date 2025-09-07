「高松宮記念特別競走・Ｇ１」（８日開幕、住之江）中田竜太（３７）＝埼玉・１０４期・Ａ１＝が記念星に意欲満々だ。２００９年５月のデビューから積み上げた勝利は９９９。記念星まで「マジック１」として迎えた前検で、２連対率３５％の３９号機をゲットした。実績的には中堅クラスだが、「回転は上がっていたし悪くない」と前検から感触は上々だ。Ｇ１はこれまで地元の戸田周年などＶ４と活躍。今年もＳＧ・グランドチャ