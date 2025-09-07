「高松宮記念特別競走・Ｇ１」（８日開幕、住之江）住之江伝統のＧ１戦が幕を開ける。初日メインは１２Ｒで「高松宮特選」が行われる。１号艇には出場者最多の当地Ｖ４２を誇る松井繁（５５）＝大阪・６３期・Ａ１＝が乗り込む。引き当てた３２号機は、３節前の優勝エンジンで、２連対率トップのボートという好セットを手にした。「もらったままで乗って手応えはもうひとつ。いつも通りの調整をしていく」と本人のコメントは