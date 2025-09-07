8回DeNA2死満塁、ビシエドが左前に勝ち越し打を放つ＝横浜DeNAは2―2の八回2死満塁からビシエドが左前に適時打を放ち競り勝った。藤浪が七回途中まで2失点と好投し、九回は伊勢が締めた。ヤクルトはリーグ最速で70敗目を喫し、3年連続のDeNA戦負け越しが決まった。