【ソウル共同】米南部ジョージア州にある韓国の現代自動車の工場に対する米移民当局の捜査を巡り、韓国大統領府は7日、不法就労などの疑いで拘束された労働者らの釈放交渉が終わったと表明した。チャーター機で帰国させるとしている。