25-26シーズンの夏の移籍市場でリヴァプール行きが濃厚となっていたイングランド代表DFのマーク・グエイ。移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏の「HERE WE GO」も出ており、リヴァプールとのメディカルチェックを行なっていたが、土壇場での破談となった。報道によると、パレスの指揮官であるオリヴァー・グラスナー監督がクラブの会長に、グエイを売るのであれば私がクラブを去ると直訴。最終的にグエ