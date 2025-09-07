マンチェスター・シティで出場機会を減らしているオランダ代表DFはすでに今冬での去就が注目されている。『Caught Offside』によると、トッテナム・ホットスパーは今冬の移籍市場でマンCに所属する30歳のオランダ代表DFナタン・アケ獲得を検討しているという。チェルシーの下部組織出身であるアケは2013年1月に同クラブのトップチームに昇格するも、定位置を掴めず、その後はレディングやワトフォード、ボーンマスにレンタル移籍。