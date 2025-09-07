◆パ・リーグ西武―ロッテ（７日・ベルーナＤ）西武は打線が沈黙し、４月２６日〜５月３日以来の５連勝とはならず。連勝は４でストップした。先発は２４年ドラフト５位ルーキー右腕の篠原響投手（１８）＝福井工大福井＝。初回の１球目、１軍デビュー初球は１５１キロをマークも、先頭の高部に左前安打、１死一塁から寺地に四球を与え２死一、二塁とされると、藤岡に中前適時打を浴びて先制を許す。４回２死一塁で佐藤に２ラ