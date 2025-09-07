13日土曜の阪神メインは第76回チャンレンジC（G3）だ。近年、11月末か12月1週目に定着していたが施行時期に加え、負担重量も別定からハンデに戻された。舞台は阪神芝2000メートル内回り。夏場の上り馬が顔をそろえ、ハイレベルな戦いが予想される。勢いなら7月の小倉記念で初タイトルを手にした5歳牝馬イングランドアイズだ。ハンデ51キロの恩恵もあったが、正攻法の競馬で完勝と言える内容。本格化を感じさせる。母が14年オー