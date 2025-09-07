アメリカンフットボール関東大学2部リーグ初戦の専修大に圧勝し、客席に向けて一礼する日大の選手ら＝7日、東京・駒沢第二球技場アメリカンフットボール部員の不祥事による廃部を経て、後継組織が関東学生アメフト連盟に加盟した日本大は7日、東京・駒沢第二球技場で行われた関東大学リーグ2部Bブロックの初戦で、専修大に37―3で圧勝した。加盟後初の公式戦で、1部昇格を目指し、再出発した。試合後に指揮を執った責任者の須