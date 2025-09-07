石破首相が退陣の意向を示したことを速報する中国国営中央テレビ電子版＝7日、北京（共同）【北京共同】中国国営メディアは7日、石破茂首相（自民党総裁）が退陣する意向を表明したと速報した。短文投稿サイト「微博（ウェイボ）」で一時、検索トップとなるなど国民の関心は高く、中国政府筋は「日中関係にとって石破氏の辞任は残念だ」と語った。国営メディアは石破氏が昨年10月の就任後に実施された衆院選と参院選で敗北した