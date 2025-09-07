バレーボールの世界一決定戦“世界バレー”の3位決定戦が日本時間7日、タイ・バンコクで行われ、女子日本代表（世界ランク5位）はブラジル（同2位）にフルセットの激闘の末敗戦。銅メダルを獲得した2010年以来15年ぶりの表彰台にはあと1歩届かなかった。試合後、キャプテンの石川真佑（25）は「今まで以上にやり切った」。佐藤淑乃（23）は「ただただメダルが取りたいっていう気持ちで」と涙を流し、世界バレーを振り返った。【写